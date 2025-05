Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 35-Jähriger überquert Gleise, greift Lokführer an und beleidigt Zugbegleiterin

Plochingen (ots)

Am Bahnhof Plochingen überquerte gestern (27.05.2025) ein Mann die Gleise, um den abfahrbereiten Zug nicht zu verpassen. Anschließend griff er den Lokführer an. Laut aktuellen Informationen ereignete sich der Vorfall gegen 22:36 Uhr am Bahnhof Plochingen. Hier soll der 35 Jahre alte gambische Staatsangehörige die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert haben, um den am Gleis sechs abfahrbereiten Metropolexpress noch zu erreichen. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Lokführer des Zuges dieses Vorgehen beobachten und schloss ihn daraufhin von der Fahrt mit dem Zug aus. Laut Zeugenaussagen reagierte der Tatverdächtige auf diese Aussage äußerst aggressiv. Er soll sich geweigert haben, den Zug zu verlassen, bedrohte und beschimpfte offenbar die 36 Jahre alte Zugbegleiterin und griff wohl weiterhin den 34 Jahre alten tunesischen Lokführer körperlich an. Eine Streife der Landespolizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen und alle polizeilichen Maßnahmen durchführen. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg weiter fortsetzen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts einer Körperverletzung, wurden seitens der Bundespolizei eingeleitet. Weiterhin warnt die Bundespolizei in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei Aufenthalten im Gleisbereich. Viele Reisende überqueren die Gleise, um ihren Zug zu erreichen oder abzukürzen. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können, je nach Windrichtung, oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Zudem wird die Sogwirkung von Vorbei- und ausfahrenden Zügen meist nicht bedacht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell