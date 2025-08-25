PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Einbruch in Vereinsheim - Videotechnik und Getränke gestohlen

Hennef (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 21. August, auf Freitag, den 22. August, brachen Einbrecher die Tür zum Vereinsheim einer Bürgergemeinschaft in Hennef-Stein auf. Gegen 06:30 Uhr bemerkte eine Zeugin die offenstehende Tür zum Vereinsheim an der Straße "Am Steiner Bruch" und informierte die Polizei. An der Tür waren Aufbruchsspuren sichtbar.

Ein Verantwortlicher des Bürgervereins berichtete, dass die Einbrecher zwei Videobeamer und diverse Spirituosen aus den Schränken entwendeten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

