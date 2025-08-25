Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken gegen Verkehrszeichen gefahren - Führerschein eingezogen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24. August) war die Polizei gegen 03.45 Uhr zur Meindorfer Straße nach Sankt Augustin gerufen worden, weil dort ein Fahrer mit seinem Ford gegen ein Verkehrszeichen gefahren war. Der Rettungsdienst war ebenfalls zur Unfallstelle unterwegs, weil der 35-Jährige Ford-Fahrer verletzt sein sollte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren schnell abgeschlossen: Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Das Testgerät zeigte 1,6 Promille. Offenbar verlor er wegen des Alkohols die Kontrolle über den Ford und kam von der Fahrbahn ab. Das Verkehrszeichen stoppte seine Fahrt.

Der 35-Jährige behauptete, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, konnte dies aber nicht mit leeren Flaschen oder Ähnlichem belegen. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt ihm mit zeitlichem Abstand zwei Blutproben, um den Alkoholgehalt zum Unfallzeitpunkt zu bestimmen.

Eine Fahrt zum Krankenhaus zur Kontrolle lehnte der Fahrer vehement ab.

Die Polizisten zogen seinen Führerschein ein. Sein Ford musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen wegen der Trunkenheitsfahrt führt das Verkehrskommissariat. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell