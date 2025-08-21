PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Kreis Gießen: Heuballenpresse brennt in Scheune - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Lich: Heuballenpresse brennt in Scheune - Zeugen gesucht

Nahe Muschenheim brannte heute früh eine Scheune vollständig ab. Im Inneren befanden sich Heuballen und eine Heuballenpresse. Die Scheune befindet sich in der Feldgemarkung "Unter der Heerstraße" an der Kreisstraße 167. Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, es wurde niemand verletzt. Brandermittler der Kriminalpolizei schließen derzeit nicht aus, dass die Scheune durch einen Unbekannten absichtlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer breitete sich nach derzeitigen Erkenntnissen irgendwann zwischen Mitternacht und 1.05 Uhr aus.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Brandursache machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:00

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 18-Jährigen mit Messer verletzt

    Giessen (ots) - Büdingen: 18-Jährigen mit Messer verletzt Ein bislang Unbekannter sprach am Dienstagnachmittag (19.08.2025) einen 18-Jährigen auf dem Feldweg in Höhe der Erleshäuser Straße an und forderte die Herausgabe seines Handys. Als der junge Mann sich weigerte, stach der Unbekannte, vermutlich mit einem Messer, in Richtung des 18-Jährigen und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper zu. Im ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:58

    Mittelhessen: Stadt und Kreis Gießen: Beamte getreten und geschlagen

    Giessen (ots) - Wettenberg: Beamte getreten und geschlagen Gestern Morgen verständigte eine Zeugin gegen 8.30 Uhr die Polizei über einen Randalierer innerhalb einer Unterkunft für Geflüchtete in der Launsbacher Obergasse. Bei Eintreffen der Streife verhielt sich der Mann aggressiv, er hatte laut Mitteilung bereits Gegenstände in der Unterkunft beschädigt. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren