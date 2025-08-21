Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Kreis Gießen: Heuballenpresse brennt in Scheune - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Lich: Heuballenpresse brennt in Scheune - Zeugen gesucht

Nahe Muschenheim brannte heute früh eine Scheune vollständig ab. Im Inneren befanden sich Heuballen und eine Heuballenpresse. Die Scheune befindet sich in der Feldgemarkung "Unter der Heerstraße" an der Kreisstraße 167. Die Feuerwehr löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, es wurde niemand verletzt. Brandermittler der Kriminalpolizei schließen derzeit nicht aus, dass die Scheune durch einen Unbekannten absichtlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer breitete sich nach derzeitigen Erkenntnissen irgendwann zwischen Mitternacht und 1.05 Uhr aus.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Brandursache machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell