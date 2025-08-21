Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Trunkenheitsfahrt endet in der JVA + Kennzeichen gestohlen + Unfallfahrer hinterlässt einen 2.500 Euro teuren Schaden

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Wetzlar-Dutenhofen: Trunkenheitsfahrt endet in der JVA

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern Abend (20.08.2025), gegen 18:50 Uhr, einen Auto-Fahrer, der seinen VW an der Bushaltestelle in der Gießener Straße abgestellt hatte und schlafend auf dem Fahrersitz saß. Wetzlarer Polizisten rückten aus und fanden den alkoholisierten 37-Jährigen tatsächlich schlafend vor. Bei der Kontrolle des Mannes drang den Ordnungshütern starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 2,7 Promille. Der aus der Wetterau stammende Mann musste mit zur Wache. Ein hinzugezogener Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar- Kennzeichen gestohlen

Zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr machten sich Diebe am Mittwochabend (20.08.2025) an einem auf dem Parkplatz "Lahninsel" abgestellten Audi zu schaffen. Sei stahlen beide Kennzeichen aus den Halterungen des weißen Q5 und flüchteten. Die Polizei fragt: -Wem sind verdächtige Personen auf dem Parkplatz "Lahninsel" aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, LDK-KB 391, geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu melden.

Wetzlar: Unfallfahrer hinterlässt einen 2.500 Euro teuren Schaden

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter in der Kalsmuntstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Skoda Kodiaq an der vorderen linken Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fragt: Wer hat den Unfall am Dienstag (19.08.2025) zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

