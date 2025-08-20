Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Kreis Gießen: Beamte getreten und geschlagen

Giessen (ots)

Gestern Morgen verständigte eine Zeugin gegen 8.30 Uhr die Polizei über einen Randalierer innerhalb einer Unterkunft für Geflüchtete in der Launsbacher Obergasse. Bei Eintreffen der Streife verhielt sich der Mann aggressiv, er hatte laut Mitteilung bereits Gegenstände in der Unterkunft beschädigt. Er versuchte, sich der Personenkontrolle zu entziehen, was die Beamten verhindern konnten. In der Folge trat, schlug und spuckte der 32-Jährige nach der Streife. Diese musste ihn schließlich zu Boden bringen und fesseln, um den Angriff zu beenden. Bei dem Angriff verletzte der Mann eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten der Polizeistation Gießen Nord leicht. Beide blieben dienstfähig. Der nigerianische Staatsangehörige musste mit zur Dienststelle. Dort musste er den Tag in einer Gewahrsamszelle verbringen, gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Pierre Gath, Pressesprecher

