Mittelhessen: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Diebe festgenommen - weiteres Diebesgut aufgefunden

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Ebsdorfergrund-Hachborn: Diebe festgenommen - weiteres Diebesgut aufgefunden

Ein Dieb versuchte am gestrigen Abend (19.08.2025) gegen 18:30 Uhr in einem Discounter im Ebsdorfergrund in der Hachborner Straße einen prall gefüllten Einkaufswagen aus dem Laden zu schieben. Der Täter hatte es auf Kaffeepackungen und Olivenöl abgesehen. Als der Versuch den Einkaufswagen rennend durch den Kassenbereich zu manövrieren scheiterte, ließ der Täter den Wagen stehen und verließ das Geschäft. Eine Angestellte nahm die Verfolgung auf. Hierbei bedrohte er sie mit einem Messer und stieg in einen hellen Van, in dem weitere Personen saßen, die bereits auf den Mann warteten und fuhr davon.

Eine aufmerksame Polizeistreife stellte wenig später in Nieder-Weimar einen weißen Mercedes Vito fest. Das mit vier Insassen besetzte Fahrzeug wurde von den Polizisten kontrolliert. Das Auffinden von weiterem Diebesgut, darunter 44 Kaffeepackungen, war die Folge. Für die aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg stammenden Personen, hierunter ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger, sowie zwei Frauen im Alten von 19 und 35 Jahren, endete der Abend auf der Polizeistation Marburg. Einer Täterin war es offensichtlich wichtig Bargeld im vierstelligen Bereich vor der Polizei zu verstecken. Das Geld trug sie unter ihrer Kleidung am Körper und konnte erst bei ihrer körperlichen Durchsuchung aufgefunden werden. Das Diebesgut sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Die Herkunft des Geldes bzw. die Frage, ob dieses aus einer Straftat stammt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tatverdächtigen durften die Dienststelle nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell