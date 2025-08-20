PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: tödlicher Verkehrsunfall

Giessen (ots)

Sinn-

Am Dienstagmorgen (19.08.2025), gegen 07:15 Uhr, kam es auf dem Ballersbacher Weg zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Radfahrer war auf einem Waldweg von Bellersdorf kommend in Richtung Herborn unterwegs. Im Kreuzungsbereich zum Ballersbacher Weg krachte er in einen von Ballersbach kommenden und in Richtung Sinn fahrenden Pritschenwagen. Der 56-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er in Folge seiner schweren Verletzungen verstarb.

Der 31-jährige Fahrer des Pritschenwagens, sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Ballersbacher Weg war während der Unfallaufnahme bis etwa 10:30 Uhr gesperrt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

