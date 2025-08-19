PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: Falsches Hakenkreuz gesprüht +

Giessen (ots)

   --

Haiger- Graffiti gesprüht

Mehrere Graffiti sprühten Unbekannte auf eine Wand des Einkaufscenters in der Straße "Hinterm Graben". Neben einem Halbmond und einem Stern, brachten sie ein etwa 1 x 1 Meter großes, seitenverkehrtes Hakenkreuz an der Hauswand auf. Der Schaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Freitagabend (15.08.2025), 22:00 Uhr und Samstagmorgen (16.08.2025), 08:00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Einkaufszentrums aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

