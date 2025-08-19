Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Wetteraukreis: In Döner-Imbiss eingestiegen + Sonne blendet E-Scooter-Fahrer +

Ortenberg: Kasse in Imbiss aufgebrochen -

Ungebetene Gäste suchten vergangene Nacht einen Imbiss in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf. Zwischen Montagabend, gegen 22.20 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Döner-Laden. Sie brachen die Kasse auf und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Florstadt: Tiefstehende Sonne blendet Scooter-Fahrer -

Leichte Verletzungen trug ein Fußgänger gestern Abend davon, nachdem ihn der Fahrer eines E-Scooters übersehen hatte. Der 15-jährige Scooter-Fahrer war gegen 18.50 Uhr auf dem "Fußweg 6" von der Bibliothek kommend in Richtung Südbahnhof unterwegs. Die tiefstehende Sonne blendete den Jugendlichen, wodurch er den vorauslaufenden Bad Vilbeler übersah und mit ihm zusammenprallte. Der 59-Jährige und der Scooter-Fahrer stürzten zu Boden. Der Jugendliche blieb unverletzt. Der Bad Vilbeler zog sich Prellungen und Schürfwunden zu.

