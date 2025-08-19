Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Diverse Einbrüche in Marburg-Wehrda, Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach Zeugen + Auto beim Vorbeifahren touchiert

Marburg-Wehrda: Einbrecher scheitert an Eingangstür

Die Eingangstür eines Marburger Friseursalons in der Straße "Am Bahndamm 2a" hielt am vergangenen Wochenende stand. Der unbekannte Einbrecher scheiterte bei dem Versuch, die Tür des Geschäfts aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum Samstag, 16.08.2025, 14 Uhr bis Montagmorgen, 18.08.2025, 07:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friseursalons gesehen haben. Entsprechende Hinweise werden unter (06421) 4060 entgegengenommen.

Marburg-Wehrda: Einbruch im Sonnenstudio

Am vergangenen Wochenende brach ein Unbekannter in Wehrda in der Straße "Am Bahndamm 2a" ein. Der Einbrecher kletterte auf den Vorbau des dortigen Sonnenstudios und brach gewaltsam ein Fenster auf. Im Innenraum durchwühlte er den Kassenbereich. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Auflistung der mitgenommenen Wertsachen ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweisen zufolge kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, kurzer Bart, hellbrauner Teint, schlanke Figur, bekleidet mit einem hellen Poloshirt mit Applikationen am Kragen und einem Basecap.

Die Marburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Zeit von Sonntag, 17.08.2025, 15 Uhr, bis Montag, 18.08.2025, 7:15 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg-Wehrda: Durch gekipptes Fenster eingestiegen

Unbekannte brachen in dem Zeitraum Sonntag, 17.08.2025, 18 Uhr, bis Montag, 18.08.2025, 11:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Marburger Wehrdaer Straße ein und nahmen diverse Wertsachen sowie Werkzeuge im dreistelligen Bereich an sich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: SUV beim Vorbeifahren touchiert

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag (15.08.2025) in Marburg in der Straße "b. St. Jost" einen geparkten grauen BMW SUV. Dieser stand in der Zeit von 14 Uhr bis 14:45 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 24, als der Unfallverursacher den BMW mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte. Die Blechschäden an der vorderen linken Fahrzeugseite belaufen sich auf schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 entgegen.

