Mittelhessen: WETTERAUKREIS: In Einfamilienhaus eingebrochen + Kabeldiebe am Werk

Giessen (ots)

Karben-Petterweil: In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Dienstag (19.08.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der "Alte Heerstraße" ein. Die hebelten die Terassentür auf, drangen in das Haus ein und durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einem Kartenlesegerät flüchteten die Diebe unerkannt. Der Schaden wird mit rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Kabeldiebe am Werk

Von einer Baustelle in der Schorbachstraße stahlen Unbekannte Kupferkabel im Wert von rund 1.000 Euro. Zwischen dem 14.08.2205 und gestern (19.08.2025) begaben sie sich auf das Gelände und ließen rund 180 Meter Kabel mitgehen. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

