Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Graffiti gesprüht + Brand in Kleingartenanlage

Eschenburg-Eibelshausen: Graffiti gesprüht

Irgendwann, vor dem 12.08.2025, sprühten Unbekannte Graffiti mit rechtsradikalem Inhalt, sowie einen 8x2 m großen Schriftzug "Antifa" an die Unterführung der alten Bahnstrecke in der Eiershäuser Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise: - Wer kann Hinweise geben, in welchem Zeitraum die Graffiti angebracht wurden? - Wem sind Personen aufgefallen, die sich mit entsprechenden Utensilien im Bereich der Unterführung aufhielten? -Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 zu kontaktieren.

Wetzlar-Garbenheim: Brand in Kleingartenanlage

Mehrere Notrufe über einen Brand in der Kleingartenanlage hinter der Bleichstraße gingen gestern Abend (19.08.2025) gegen 23:10 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Offenbar war ein Holzstapel in Brand geraten. Das Feuer hatte auf zwei Gartenhütten und ein Kanu übergegriffen. Zum Schaden sowie zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

