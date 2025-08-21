PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 18-Jährigen mit Messer verletzt

Giessen (ots)

Büdingen: 18-Jährigen mit Messer verletzt

Ein bislang Unbekannter sprach am Dienstagnachmittag (19.08.2025) einen 18-Jährigen auf dem Feldweg in Höhe der Erleshäuser Straße an und forderte die Herausgabe seines Handys. Als der junge Mann sich weigerte, stach der Unbekannte, vermutlich mit einem Messer, in Richtung des 18-Jährigen und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper zu. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte etwa 183 cm große Mann. Er hatte kurze Haare und einen kräftigen Körperbau, zudem hatte er einen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen OP-Maske. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: -Wer hat den Überfall gegen 14:30 Uhr auf dem Feldweg von der Erstaufnahmeeinrichtung kommend in Richtung Innenstadt mitbekommen? Wem ist der Unbekannte vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren