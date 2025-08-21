Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 18-Jährigen mit Messer verletzt

Giessen (ots)

Ein bislang Unbekannter sprach am Dienstagnachmittag (19.08.2025) einen 18-Jährigen auf dem Feldweg in Höhe der Erleshäuser Straße an und forderte die Herausgabe seines Handys. Als der junge Mann sich weigerte, stach der Unbekannte, vermutlich mit einem Messer, in Richtung des 18-Jährigen und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper zu. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte etwa 183 cm große Mann. Er hatte kurze Haare und einen kräftigen Körperbau, zudem hatte er einen Dreitage-Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen OP-Maske. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: -Wer hat den Überfall gegen 14:30 Uhr auf dem Feldweg von der Erstaufnahmeeinrichtung kommend in Richtung Innenstadt mitbekommen? Wem ist der Unbekannte vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

