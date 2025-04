LPI-GTH: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am 07. April, gegen 01.10 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Tagungsräumlichkeit in der Papiermühlenstraße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld aus einem dort befindlichen Geldausgabeautomaten. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0088811/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

