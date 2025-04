LPI-GTH: Kollidiert

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Ruhlaer Straße versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. In der Zeit zwischen dem 24. März und dem 05. April, 19.00 Uhr wurde ein Schaden in geschätzter Höhe von 8.500 Euro verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0089304/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

