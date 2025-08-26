PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei Hennef unter neuer Führung - Hauptkommissarin Altmaier übernimmt Leitung

Hennef (ots)

Polizeihauptkommissarin Katrin Altmaier ist ab sofort die neue Leiterin der Polizeiwache Hennef. Die 49-jährige Polizistin übernimmt die Verantwortung für den Wachbereich von Hauptkommissar Marcus Laabs. Marcus Laabs, der zwischenzeitlich zum ersten Polizeihauptkommissar befördert wurde, wird bei der Polizei in Troisdorf in Kürze eine neue verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.

Die "Neue" Katrin Altmaier kennt das Polizeigeschäft seit über 30 Jahren und hat bereits Führungsaufgaben in Siegburg, dem Rhein-Erft-Kreis und im Rheinisch-Bergischen-Kreis gemeistert.

Nun übernimmt die in Overath lebende Hauptkommissarin die Dienstgeschäfte in Hennef. Sie freut sich, ein hochmotiviertes Team zu übernehmen und von den bestehenden Kontakten zur Bevölkerung und Kommune zu profitieren. Besonders schätzt die reitsportbegeisterte Naturliebhaberin die Nähe zum städtischen Ordnungsdienst und die dadurch kurzen Wege. Polizeihauptkommissarin Katrin Altmaier sieht sich als Ansprechpartnerin und Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der Stadt Hennef und der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Dabei wünschen wir alles Gute und viel Erfolg! (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

