PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegefehler - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

POL-SU: Abbiegefehler - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Troisdorf (ots)

Am Montagvormittag (25. August) kam es auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden.

Eine 80-jährige Troisdorferin fuhr mit ihrem Ford Van aus Richtung Autobahn kommend auf dem Willy-Brandt-Ring. An der Einmündung zur Straße "Am Bergeacker" wollte sie links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Kia eines 24-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Ersthelfer kümmerten sich um den 24-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf. Obwohl er äußerlich unverletzt blieb, brachte man ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die 80-Jährige erlitt leichte Schrammen, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr in Richtung Autobahn bis etwa 10.45 Uhr über die Straße "Am Bergeacker" ab. Gegen die Seniorin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:16

    POL-SU: Diebe stehlen Teleskop vom Balkon

    Siegburg (ots) - In Siegburg haben Diebe in der Nacht auf Montag (25. August) ein Teleskop vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Balkon im Hochparterre des Hauses an der Scharnhorststraße war ihr Ziel. Um dorthin zu gelangen, räumten die Täter zunächst Blumentöpfe vom Geländer. Sie durchtrennten den Draht der Absturzsicherung, stellten die Blumenkübel auf dem angrenzenden Parkplatz ab und griffen dann ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:56

    POL-SU: Betrunken gegen Verkehrszeichen gefahren - Führerschein eingezogen

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Sonntag (24. August) war die Polizei gegen 03.45 Uhr zur Meindorfer Straße nach Sankt Augustin gerufen worden, weil dort ein Fahrer mit seinem Ford gegen ein Verkehrszeichen gefahren war. Der Rettungsdienst war ebenfalls zur Unfallstelle unterwegs, weil der 35-Jährige Ford-Fahrer verletzt sein sollte. Die Ermittlungen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren