POL-SU: Abbiegefehler - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Troisdorf (ots)

Am Montagvormittag (25. August) kam es auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden.

Eine 80-jährige Troisdorferin fuhr mit ihrem Ford Van aus Richtung Autobahn kommend auf dem Willy-Brandt-Ring. An der Einmündung zur Straße "Am Bergeacker" wollte sie links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Kia eines 24-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Ersthelfer kümmerten sich um den 24-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf. Obwohl er äußerlich unverletzt blieb, brachte man ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die 80-Jährige erlitt leichte Schrammen, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr in Richtung Autobahn bis etwa 10.45 Uhr über die Straße "Am Bergeacker" ab. Gegen die Seniorin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Bi)

