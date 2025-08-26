Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: E-Bike-Fahrer stürzt und erleidet Kopfverletzung

Lohmar (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Lohmar stürzte am Montagnachmittag (25. August) vermutlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Kölner Unfallklinik. Der Unfall ereignete sich auf dem Fahrradweg entlang der Wahlscheider Straße im Ortsteil Wahlscheid in Richtung Lohmar-Ort.

Laut Zeugen kam der Mann in Höhe des Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounters aus ungeklärten Gründen zu Fall. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, was auf Alkoholeinfluss als mögliche Unfallursache hindeutet. Dem Lohmarer wurde im Krankenhaus eine entsprechende Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

