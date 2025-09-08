Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Verkehrsunfall - Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit entgegenkommenden Fahrzeug

Am Freitagnachmittag, 05.09.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die L159 und kam im Ortsteil Untermettingen im Bereich einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Es kam zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 39-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurden der 23-jährige sowie sein 25-jähriger Beifahrer. Die Landstraße musste kurzzeitig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Derzeit wird gegen den Unfallverursacher wegen des möglichen Vorliegens einer Verkehrsstraftat ermittelt.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Unfall machen können, sich unter der 07751-89630 zu melden.

