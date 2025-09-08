Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der L159 auf Höhe der Roggenbacher Schlösser ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer Chevrolet Corvette mit Schweizer Zulassung die L159 in Richtung Bonndorf und überholte in einer unübersichtlichen Kurve ein Fahrzeug. Der entgegenkommende 38-jährige Dacia-Fahrer musste sein Auto bis zum Stillstand abbremsen um eine Frontalkollision zu verhindern. Dadurch fuhr der ihm folgende Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, in das Heck des Dacias. Das Motorrad und der Dacia wurden beschädigt, es dürfte ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro entstanden sein. Der Fahrer der Chevrolet Corvette setzte seine Fahrt fort, kehrt allerdings wenig später wieder an die Unfallstelle zurück. Nachdem er durch Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, flüchtete er erneut und blieb unbekannt. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Chevrolet Corvette - Fahrer, der ca. 50- 60 Jahre alt gewesen sein soll und in Begleitung einer weiblichen Mitfahrerin war, geben können. Das Polizeirevier Waldshut ist unter 07751 8316 531 rund um die Uhr erreichbar.

