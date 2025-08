Polizei Münster

POL-MS: Männertrio mit gestohlenen Debitkarten unterwegs - Richter ordnet U-Haft an

Münster (ots)

Am Mittwochmittag (30.07., 12:18 Uhr) haben drei Verdächtige in einem Bekleidungsgeschäft in der Ludgeristraße mehrere teilweise wahllose Käufe mit gestohlenen Debitkarten getätigt.

Die Debitkarten wurden am Mittwochmorgen (10:15 Uhr und 10:45 Uhr) sowohl in Kinderhaus als auch in Hiltrup gestohlen. Die Täter hatten kurz nach den Diebstählen jeweils vierstellige Beträge abgehoben. Bei einem der wahllosen Käufe im Bekleidungsgeschäft wurde ein Ladendetektiv auf diese aufmerksam und ging wegen dessen auffälligen Verhaltens auf die Männer zu.

Diese flüchteten daraufhin und versuchten, mit einem Taxi wegzufahren. Der Ladendetektiv hatte jedoch rechtzeitig die Polizei kontaktiert, sodass die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen nach einem kurzen Fluchtversuch fassen konnten.

Die Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden zur Polizeiwache gefahren und vorläufig festgenommen. Nach der Festnahme wurden die Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 31.07. beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

