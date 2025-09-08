Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfall mit fast 1,5 Promille

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag, 06.09.2025, gegen 4:30 Uhr kam ein 26-jähriger Skoda-Fahrer auf der B314 kurz vor der Ampelkreuzung nach Wutöschingen in Richtung Stühlingen zunächst nach rechts gegen die Leitplanke und überfuhr einen Stein der im Grünstreifen lag. Dadurch wurde der Skoda erheblich beschädigt, es liefen Betriebsflüssigkeiten aus und eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine erhebliche Alkoholisierung beim Unfallverursacher festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge und der Führerschein wurde einbehalten. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

