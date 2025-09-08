PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer auf Autobahn unterwegs

Freiburg (ots)

Samstagnacht, 06.09.2025 gegen 00.05 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit, der immer wieder die Mittellinie überfahren würde und unsicher fahre. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Pkw auf der Autobahn A 98, in Fahrrichtung Lörrach sichten. Hierbei sei der Pkw auf der Autobahn mittig der beiden Fahrspuren gefahren. Kurz vor einem Parkplatz konnte der Pkw angehalten und der 41-jährige Fahrer kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt.

