Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Harley-Davidson auf P + R Parkplatz bei Autobahnanschlussstelle Kandern entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.40 Uhr bis 21.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein schwarzes Motorrad der Marke Harley-Davidson, Street Glide. Die Harley stand auf dem Pendlerparkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Kandern. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Die Anzeige wurde vom Polizeirevier Lörrach aufgenommen und wird dort auch weiterbearbeitet. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

