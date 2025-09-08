Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Radfahrer mit 2,3 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 02.10 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen Radfahrer beobachten, welcher die Hardstraße in Schlangenlinien befuhr. Der 36-jährige Radfahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. Der 36-Jährige wollte zunächst seine Personalien nicht angeben und warf seine Geldbörse in ein angrenzendes Maisfeld. Dies nützte ihm nichts. Die Geldbörse konnte von der Polizei gefunden werden. Beim Polizeirevier erfolgte durch einen Arzt eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell