Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Radfahrer mit 2,3 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 02.10 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen Radfahrer beobachten, welcher die Hardstraße in Schlangenlinien befuhr. Der 36-jährige Radfahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. Der 36-Jährige wollte zunächst seine Personalien nicht angeben und warf seine Geldbörse in ein angrenzendes Maisfeld. Dies nützte ihm nichts. Die Geldbörse konnte von der Polizei gefunden werden. Beim Polizeirevier erfolgte durch einen Arzt eine Blutentnahme.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

