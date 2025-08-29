PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebe bereichern sich an Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Eine 89-jährige Frau aus dem westlichen Stadtgebiet wurde am Mittwochmittag das Opfer von Dieben. Wie die Seniorin der Polizei mitteilte, klingelte es kurz nach 12 Uhr an ihrer Haustür. Eine Frau gab an, dass sie eine Putzanstellung suche, und betrat die Wohnung der 89-Jährigen. Am Abend bemerkte die Rentnerin, dass eine Schatulle aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Darin befand sich Schmuck im Wert von mehr als 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass noch eine weitere unbekannte Person an dem Diebstahl beteiligt war und die Ablenkung der 89-Jährigen ausgenutzt hatte. Zeugen, denen rund um den Bännjerrück verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

