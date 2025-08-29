Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball-Sonntag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am kommenden Sonntag, 31. August, findet das zweite Heimspiel des 1.FC Kaiserslautern in der aktuellen Bundesligasaison statt. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff gegen die Gäste des SV Darmstadt 98 auf dem Betzenberg.

Die Polizei geht von einem ausverkauften Stadion aus. Es ist also wieder mit einem verkehrsreichen Spieltag zu rechnen.

Wer sich die Partie im Fritz-Walter-Stadion nicht entgehen lassen möchte, sollte für die Anreise genügend Zeit einplanen, um nicht von Verkehrsbehinderungen in und um Kaiserslautern überrascht zu werden.

Um sich den Verkehr durch die Innenstadt zu ersparen, empfiehlt die Polizei, die "Park-&-Ride-Parkplätze" anzufahren. Von dort werden Sie mit Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zum Stadion hin- und nach dem Spiel auch wieder zurückgebracht.

Sollten Sie auf dem Messeplatz parken, so sind Sie auch von dort in wenigen Minuten zu Fuß im Stadion.

Informationen und weiterführende Links über Baustellen und Verkehr, die Parkmöglichkeiten sowie den Shuttle-Betrieb der SWK finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Die Polizei rät dringend davon ab, mit dem Fahrzeug bis in die unmittelbare Nähe des Stadions zu fahren. Die wenigen Parkplätze im angrenzenden Wohngebiet sind den Anwohnern sowie berechtigten Besuchern vorbehalten. Ohne Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern droht schnell ein Strafzettel.

Um weder Fußgänger- noch Fahrzeugverkehr zu gefährden, wird es vor und nach dem Spiel am Elf-Freunde-Kreisel und in der Kantstraße zu Sperrungen für den motorisierten Verkehr kommen. Von der Polizei werden am Spieltag Drohnen eingesetzt, um stets einen Überblick über die Verkehrswege zu behalten und im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Abschließend noch der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Nachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl im Stadion als auch außerhalb. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell