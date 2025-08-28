PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Smartphone geraubt - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer räuberischen Erpressung vom Dienstagabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wie ein 35-jähriger Stadtbewohner den Beamten mitteilte, war er am Dienstag gegen 22:30 Uhr an der Ecke Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als sich ein Mann auf einem E-Scooter näherte. Der Unbekannte hielt ein Messer in der Hand und forderte in englischer Sprache die Herausgabe seiner Wertsachen. Der 35-Jährige händigte ihm daraufhin sein Mobiltelefon aus, mit dem sich der Täter aus dem Staub machte. Der Mann soll laut Beschreibung groß und dünn gewesen sein. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und sprach lediglich Englisch. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
