Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche beschäftigen die Polizei

Kreis Kaiserslautern (ots)

Über das vergangene Wochenende mussten Polizeikräfte zu mehreren Einbrüchen ausrücken.

Bereits am frühen Freitagmorgen wurden aus Landstuhl zwei Fälle gemeldet, bei denen Langfinger zugegriffen haben. Zwischen 3:07 Uhr und 3:10 Uhr waren die Täter in Geschäftsräumen in der Saarbrücker Straße zu Gange. Dort durchwühlten sie Innenräume und erbeuteten einen mittleren dreistelligen Betrag. Zwischen 3:45 Uhr und 4:15 Uhr waren Unbekannte am Adolph-Kolping-Platz tätig und verschafften sich dort Zugang zu einem Feinkostladen. Hier entwendeten die Diebe einen hohen dreistelligen Betrag, wobei der verursachte Sachschaden wesentlich höher ausfiel. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Am späten Samstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Schwimmbad in Winnweiler gemeldet. Die Täter durchsuchten dort gegen 23:50 Uhr mehrere Büroräume. Beute konnten sie keine verzeichnen.

Aus Trippstadt meldete ein Mann einen Einbruch in ein Haus im Neuhof. Die Langfinger hatten dort nach seinen Angaben zwischen Sonntag, 3. August, 15 Uhr, und Sonntag, 24. August, 10:30 Uhr, seine Abwesenheit ausgenutzt und mehrere Elektrowerkzeuge aus dem Anwesen entwendet. Insgesamt entstand dem 64-Jährigen ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell