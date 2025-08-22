PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fahndet weiter nach 22-Jährigem

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der tatverdächtige 22-Jährige (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/EOc4P19) ist noch nicht gefasst. Die Polizei fahndet weiter.

Weit über 50 Hinweisen ist die Polizei seit Donnerstag nachgegangen. Auch am Freitag meldeten Bürgerinnen und Bürger ihre Beobachtungen. Eine "heiße" Spur war nicht dabei. Aktuell liegen den Ermittlern keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort des 22-Jährigen vor. Die Polizei wird die Fahndungsmaßnahmen daher auch über das Wochenende hinweg aufrechterhalten. Der Gesuchte ist bundes- und europaweit per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern unterdessen an.

Der Gesundheitszustand der verletzten Zehnjährigen ist aktuell stabil. Sie befindet sich in medizinischer Behandlung.

Die Polizei ist weiterhin an Hinweisen zum 22-Jährigen interessiert und fragt: Wer hat den Mann seit Donnerstag gesehen? Wem ist die Person bekannt? Wer kann Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten geben? Wer hat seit Donnerstag aus dem Kreis Kaiserslautern Anhalter oder Fahrgäste mitgenommen, auf welche die Beschreibung des Verdächtigen passt? Im Internet hat die Polizei unter https://s.rlp.de/x3qQEhV Fotos und den Namen des Gesuchten veröffentlicht.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Westpfalz unter der Telefonnummer 0631 369-13210 entgegen. Im Notfall: 110 wählen! |erf

