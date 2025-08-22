PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahndung nach 22-Jährigem wird fortgesetzt

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/6YAXSHd) hat die Polizei in der Nacht die Fahndung nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen fortgesetzt.

Bis in die Nacht sind Ermittler mehr als 50 Hinweisen nachgegangen und haben diese überprüft. Konkrete Anhaltspunkte zum aktuellen Aufenthaltsort des Verdächtigen haben sich nicht ergeben. Die polizeilichen Maßnahmen werden auch heute fortgeführt und konzentrieren sich aktuell weiterhin auf den Bereich der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen geht die Polizei nicht mehr davon aus, dass von dem 22-Jährigen eine Gefahr für andere Personen ausgeht. Dennoch warnt die Behörde: Bleiben Sie wachsam! Melden Sie Verdächtiges! Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13210 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:34

    POL-PPWP: Auto gestohlen

    Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag in der Schernauer Straße gestohlen worden. Der VW Golf war in Höhe des Hauses Nummer 22 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Am Morgen gegen 8 Uhr stellte der Halter fest, dass der Pkw verschwunden ist. Ersten Ermittlungen zufolge konnten Nachbarn in der Nacht gegen 3.15 Uhr zwei verdächtige Personen beobachten und sehen, wie das Auto wegfuhr. Die Polizei sucht nun weitere ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 18:33

    POL-PPWP: Festgenommener ist nicht die gesuchte Person.

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am späten Nachmittag haben Polizeikräfte eine Person festgenommen, die auf die Beschreibung des Tatverdächtigen passte (wir berichteteten: https://s.rlp.de/yh6TvdW). Die Überprüfung der Identität zeigte, dass es sich bei dem Festgenommenen nicht um den Gesuchten handelt. Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Such- und ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 17:46

    POL-PPWP: Festnahme im Fall des versuchten Tötungsdelikts

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen haben Polizeibeamte am Nachmittag vor einer Kirche in Otterberg eine Person angetroffen, die auf die Beschreibung des Gesuchten gepasst hatte. Ob es sich um den Tatverdächtigen handelt, ist unklar. Polizisten haben den Mann festgenommen und sind derzeit mit der Identifizierung der Person beschäftigt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren