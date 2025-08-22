Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestohlen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Auto ist in der Nacht zu Donnerstag in der Schernauer Straße gestohlen worden. Der VW Golf war in Höhe des Hauses Nummer 22 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Am Morgen gegen 8 Uhr stellte der Halter fest, dass der Pkw verschwunden ist.

Ersten Ermittlungen zufolge konnten Nachbarn in der Nacht gegen 3.15 Uhr zwei verdächtige Personen beobachten und sehen, wie das Auto wegfuhr. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet um Hinweise, wo der graue VW Golf 5 mit KL-Kennzeichen danach noch gesehen wurde, oder wer in der fraglichen Nacht im Bereich Schernauer Straße weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

