Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Am helllichten Tag eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Mittwochmittag waren Einbrecher in der Lindenhofstraße aktiv. Gegen 13 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma, dass aus einem Wohnanwesen ein Alarm eingegangen war. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter eine Terrassentür des Gebäudes aufgehebelt und die Stockwerke abgesucht. Schubladen und Schränke wurden geöffnet und - nach den derzeitigen Erkenntnissen - mehrere Wertgegenstände gestohlen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat in der Zeit zwischen 12 und 13.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann Hinweise geben? Informationen werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

