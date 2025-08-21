Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Gaststätte in der Straße "Auf der Steig" ist in der Nacht zu Mittwoch zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, gewaltsam Zugang über eine Terrassentür. Im Inneren rissen sich die Eindringlinge ein sprachgesteuertes Smart-Home-Gerät sowie einen Beutel mit Trinkgeld unter den Nagel. Die Höhe des insgesamt angerichteten Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

