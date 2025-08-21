POL-PPWP: Fahndung nach Mann aus Schallodenbach - Bleiben Sie wachsam!
Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Aktuell sucht die Polizei nach einem Mann aus Schallodenbach. Es laufen derzeit intensive Fahndungsmaßnahmen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und von ihr eine Gefahr ausgeht. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu sein. Wenn Sie Verdächtiges wahrnehmen, informieren Sie sofort die Polizei. In Kürze wird nachberichtet. |erf
