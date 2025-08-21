Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei fahndet nach 22-Jährigem

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aktuell fahndet die Polizei nach einem 22-Jährigen aus Schallodenbach. Er steht im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag (21. August 2025) eine Zehnjährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Nach der Tat flüchtete der Mann. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und warnt: Bleiben Sie wachsam! Melden Sie Verdächtiges! Treten Sie nicht an die Person heran!

Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Zehnjährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten stehen in familiärer Beziehung zueinander. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Im Internet unter https://s.rlp.de/x3qQEhV hat die Polizei den Namen und ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und von ihm eine Gefahr ausgeht. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu sein. Wenn Sie Verdächtiges wahrnehmen, informieren Sie sofort die Polizei! Wählen Sie den Notruf 110! |erf

