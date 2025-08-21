Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus

Unna (ots)

Von Dienstag (19.08.2025) auf Mittwoch (20.08.2025) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße in Unna eingebrochen.

Entwendet wurden Kreditkarten und Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Gerne können die Hinweise auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

