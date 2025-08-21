POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus
Unna (ots)
Von Dienstag (19.08.2025) auf Mittwoch (20.08.2025) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße in Unna eingebrochen.
Entwendet wurden Kreditkarten und Schmuck.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Gerne können die Hinweise auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
