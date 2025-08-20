PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Friseursalon

Schwerte (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende gewaltsam in einen Friseursalon in Schwerte eingedrungen.

Der im Stadtteil Holzen befindliche Salon am "Rosenweg" wurde in der Zeit zwischen Samstag (16.08.2025), 14.00 Uhr und Dienstag (19.08.2025), 07.15 Uhr durch den oder die Täter aufgesucht und durchwühlt.

Entwendet wurde Bargeld.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:15

    POL-UN: Bergkamen - Diebstahl eines grauen Toyota Corolla in Weddinghofen

    Bergkamen (ots) - Zwischen Montag (18.08.2025), 16.40 Uhr und Dienstag (19.08.2025), 12.45 Uhr kam es in Bergkamen-Weddinghofen zu einem Pkw-Diebstahl. Der Pkw - ein grauer Toyota Corolla - wurde an der Goethestraße, auf einem dortigen Parkplatz zwischen Hermann-Hesse- und Hermann-Löns-Straße, entwendet. Das Fahrzeug ist eine Kombilimousine und hat das amtliche ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:59

    POL-UN: Werne - Einbruch in Kindertagesstätte

    Werne (ots) - Zwischen Montag (18.08.2025) und Dienstag (19.08.2025) ist es in Werne zu einem Kindertagesstätteneinbruch gekommen. Die bislang unbekannten Täter haben die Räumlichkeiten zwischen 17.30 Uhr und 07.00 Uhr an der Straße "Am See" aufgesucht und durchwühlt. Angaben zu entwendetem Gut konnten bislang nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420. Kontakt ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:03

    POL-UN: Werne - Polizei nimmt 23-jährigen Deutschen aus Werne vorläufig fest

    Werne (ots) - Nach einem Raubdelikt und einem besonders schweren Fall des Diebstahls am Montag (18.05.2025) in Werne, hat die Polizei den Täter vorläufig festnehmen können. Gegen 04.35 Uhr durchquerte der Täter - ein 23-jähriger Deutscher aus Werne - mehrere Gärten entlang der Straßen "Auf der Woort", "Brinkhof" und "Kettelerstraße" und fiel dabei an einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren