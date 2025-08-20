Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Friseursalon

Schwerte (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende gewaltsam in einen Friseursalon in Schwerte eingedrungen.

Der im Stadtteil Holzen befindliche Salon am "Rosenweg" wurde in der Zeit zwischen Samstag (16.08.2025), 14.00 Uhr und Dienstag (19.08.2025), 07.15 Uhr durch den oder die Täter aufgesucht und durchwühlt.

Entwendet wurde Bargeld.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell