POL-UN: Werne - Einbruch in Kindertagesstätte

Werne (ots)

Zwischen Montag (18.08.2025) und Dienstag (19.08.2025) ist es in Werne zu einem Kindertagesstätteneinbruch gekommen.

Die bislang unbekannten Täter haben die Räumlichkeiten zwischen 17.30 Uhr und 07.00 Uhr an der Straße "Am See" aufgesucht und durchwühlt.

Angaben zu entwendetem Gut konnten bislang nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420. Kontakt kann aber auch gerne über die 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de aufgenommen werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

