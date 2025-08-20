Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Kindertagesstätte

Werne (ots)

Zwischen Montag (18.08.2025) und Dienstag (19.08.2025) ist es in Werne zu einem Kindertagesstätteneinbruch gekommen.

Die bislang unbekannten Täter haben die Räumlichkeiten zwischen 17.30 Uhr und 07.00 Uhr an der Straße "Am See" aufgesucht und durchwühlt.

Angaben zu entwendetem Gut konnten bislang nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420. Kontakt kann aber auch gerne über die 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de aufgenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell