POL-UN: Bergkamen - Unbekannte entwenden Kabel von Baustelle in Oberaden

Bergkamen (ots)

Zwischen Sonntag (17.08.2025) und Montag (18.08.2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf eine Baustelle verschafft.

Diese ist an der Elisabeth-Selbert Straße in Bergkamen-Oberaden. Entwendet wurde durch die Unbekannten zwischen 21.15 Uhr und 16.30 Uhr ein mehrere Meter langes Kabel.

Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem oben genannten Zeitraum bemerkt haben werden gebeten, sich an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

