POL-UN: Bergkamen - Unbekannte entwenden Kabel von Baustelle in Oberaden
Bergkamen (ots)
Zwischen Sonntag (17.08.2025) und Montag (18.08.2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf eine Baustelle verschafft.
Diese ist an der Elisabeth-Selbert Straße in Bergkamen-Oberaden. Entwendet wurde durch die Unbekannten zwischen 21.15 Uhr und 16.30 Uhr ein mehrere Meter langes Kabel.
Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem oben genannten Zeitraum bemerkt haben werden gebeten, sich an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
