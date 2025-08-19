Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck

Unna (ots)

Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck führen im August gemeinsam ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Markt zu treffen: Freitag, den 22.08.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell