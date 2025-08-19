PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck

Unna (ots)

Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck führen im August gemeinsam ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Markt zu treffen: Freitag, den 22.08.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:29

    POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen in Vereinsheim in Heeren-Werve ein

    Kamen (ots) - Zwischen Montag (11.08.2025), 20.15 Uhr und Freitag (15.08.2025), 17.55 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Vereinsheim an der Schillerstraße in Kamen Heeren-Werve eingedrungen. Dort entwendeten sie elektronische Geräte. Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0. Kontakt gerne auch per Mail: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:07

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Bäckerei

    Schwerte (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Schwerte zu einem Bäckereieinbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Räumlichkeiten zwischen Sonntag (17.08.2025), 18.40 Uhr und Montag (18.08.2025), 03.00 Uhr an der Ostberger Straße aufgesucht und hat Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320. Kontakt kann aber auch gerne über die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:00

    POL-UN: Selm - Brand in Einfamilienhaus

    Selm (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte am Samstag (16.08.2025) gegen 16.45 Uhr ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Grünen Winkel" in Selm. Ein 53-jähriger Selmer und eine 57-Jährige aus Lünen wurden verletzt mit einer Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Selm und Selm-Bork löschten den Brand. Die Wohnung des Hauses im ersten Obergeschoss, aus der das Feuer kam, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren