Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Bäckerei

Schwerte (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Schwerte zu einem Bäckereieinbruch gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter hat die Räumlichkeiten zwischen Sonntag (17.08.2025), 18.40 Uhr und Montag (18.08.2025), 03.00 Uhr an der Ostberger Straße aufgesucht und hat Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320. Kontakt kann aber auch gerne über die 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de aufgenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell