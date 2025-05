Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 75-jähriger Fahrer eines Suzuki die Neideckstraße aus Richtung Wollmarkt in Richtung Schloßstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Suzuki kam auf der Fahrerseite zum Liegen, sodass infolgedessen der 75-Jährige durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden musste. Der Fahrzeugführer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Suzuki entstand Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

