POL-OH: Einbruch in Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Dienstagmorgen (08.04.), gegen 07.15 Uhr, drangen zwei Unbekannte in der Eisenacher Straße in Obersuhl in eine Gaststätte ein, indem sie gewaltsam ein Fenster aufdrückten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich. Als die Täter bei der Tatausführung noch in der Gaststätte durch Berechtigte angetroffen wurden, flüchteten diese umgehend mit dem Bargeld.

Die Täter können wir folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 1,60 m groß, schlank, 20 bis 30 Jahre alt, südosteuropäischer Phänotyp, dunkle Kleidung Täter 2: männlich, circa 1,75 m groß, sehr schlank, 20 bis 30 Jahre alt, ebenfalls südosteuropäischer Phänotyp, dunkle Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

