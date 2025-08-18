Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Brand in Einfamilienhaus

Selm (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte am Samstag (16.08.2025) gegen 16.45 Uhr ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Grünen Winkel" in Selm. Ein 53-jähriger Selmer und eine 57-Jährige aus Lünen wurden verletzt mit einer Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehren aus Selm und Selm-Bork löschten den Brand.

Die Wohnung des Hauses im ersten Obergeschoss, aus der das Feuer kam, ist nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird derzeit auf einen oberen, fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell