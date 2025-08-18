Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker bietet im August wieder eine Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Fröndenberg an.

Fröndenberger Bürgerinnen und Bürger finden ihre polizeiliche Ansprechpartnerin zu allem, was ihnen auf der Seele liegt, am Donnerstag, 21.08.2025 auf dem Markt.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr steht Polizeihauptkommissarin Claudia Preker mit Rat und Tat allen Interessierten zur Seite. Kommen Sie gerne vorbei!

