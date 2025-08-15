Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Geschwindigkeitskontrolle in Hengsen

Holzwickede (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2025 kam es durch Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna zu einer Geschwindigkeitsmessung in Holzwickede.

In der Zeit von 07.40 Uhr bis 13.00 Uhr wurde auf der Schwerter Straße in Holzwickede-Hengsen die Geschwindigkeit von 541 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft waren davon 49 Fahrzeuge zu schnell. 5 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 44 ein Verwarnungsgeld. Zudem gab es ein Fahrverbot.

Dieser "tagesschnellste" gemessene Pkw war mit 69 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 66 km/h. Diese 36 km/h "zu viel" zieht für den Fahrzeugführer nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot nach sich.

