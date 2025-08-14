POL-UN: Holzwickede - Unfall mit einem Schwerverletzten in Opherdicke
Holzwickede (ots)
Am Mittwoch (13.08.2025) kam es gegen 11.30 Uhr auf der Kuhstraße in Holzwickede zu einem Verkehrsunfall.
Ein 74-Jähriger war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (einem Sitzscooter) aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall gekommen. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell