Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unfall mit einem Schwerverletzten in Opherdicke

Holzwickede (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) kam es gegen 11.30 Uhr auf der Kuhstraße in Holzwickede zu einem Verkehrsunfall.

Ein 74-Jähriger war mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (einem Sitzscooter) aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall gekommen. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell