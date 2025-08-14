Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Werkstattgebäude in Heeren-Werve und Segelflugzeugverein in Derne

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (12.08.2025) und Mittwoch (13.08.2025) gewaltsam durch Einwerfen einer Scheibe in eine Werkstatt an der Nikolaus-Otto-Straße in Kamen-Heeren-Werve eingedrungen.

Dort entwendeten sie zwischen 16.00 Uhr und 05.40 Uhr vermutlich mehrere Werkzeugteile samt Werkzeugkoffer. Genauere Angaben zu Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden.

Darüber hinaus kam es zwischen Dienstag und Mittwoch (20.00 Uhr bis 07.45 Uhr) zu einem gewaltsamen Einbruch in einen Segelflugzeugverein an der Derner Straße in Kamen-Derne.

Dort schlugen unbekannte Täter Rolladen sowie eine Fensterscheibe ein und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen und den Diebstählen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

